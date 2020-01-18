Путин назвал "моральными уродами" тех, кто против роста маткапитала

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны прокомментировал заявления тех, кто считает, что поддержку семей с детьми нельзя увеличивать. Такие люди - "моральные уроды", прямо заявил российский лидер.

Ветераны попросили Путина прокомментировать скандальные заявления.

- Потрясающе, я не мог себе такого даже представить. Оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, - сказал президент. - Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды.

Однако при этом Путин добавил: "Пускай говорят, дурь каждого видна будет".