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18.01.2020 04:02
Рубрика: В мире

СBS сообщил о намерении Трампа встретиться с Салехом

Телеканал СBS сообщил о намерении американского лидера Дональда Трампа провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом. Их встреча должна состояться на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с 21 по 24 января.

Фото: EPA
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В настоящее время ведется обсуждение тем, которые поднимут главы двух государств. В Белом доме, по информации СМИ, предстоящий диалог оценивают оптимистично.

Ранее американские военные заявили о возобновлении совместных операции с иракской армией после десятидневного перерыва. Между тем Багдад не давал разрешения на это Вашингтону. Напомним, что Совет представителей Ирака на экстренном заседании принял резолюцию, обязывающую "правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

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