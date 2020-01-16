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16.01.2020 05:30
Рубрика: В мире

Американские военные возобновили совместные операции с Ираком

Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), прерванные две недели назад после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Такую информацию распространила газета The New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне. По их данным, военные США стремились к скорейшему возобновлению совместных действий на территории Ирака, чтобы пресечь любые попытки террористов провозгласить своей победой приостановку таких операций. В публикации также подчеркивается, что ранее пауза была объявлена Вашингтоном, а вот кто именно санкционировал возобновление совместных военных действий - не уточняется, пишет ТАСС.

Напомним, отношения между Багдадом и Вашингтоном обострились после налета ВВС США 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований близ границы с Сирией. В результате погибли 27 ополченцев. В ответ шиитские активисты предприняли штурм американского посольства в Багдаде.

Затем в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. Погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер. Однако иракские власти расценили это как нарушение условий размещения в стране американских сил и потребовали их вывода. В ответ Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака США намерены потребовать компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде.

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