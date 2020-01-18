Таиланд усилил меры предосторожности из-за нового вида пневмонии

По данным медиков, в королевстве был подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса гражданином Китая. Кроме того, результаты лабораторных исследований возможно инфицированных тайцев находятся на рассмотрении у специалистов. В этой связи для контроля за туристами, прибывающими из Китая прямыми рейсами, в аэропортах Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг, Чиангмай, Пхукет и Краби действуют специальные группы общественного здравоохранения. Обеспечен также дополнительный канал связи между министерством и лечебными заведениями для информирования о новых заболевших.

В Таиланде 13 января у 74-летней китаянки из города Ухань был выявлен первый случай нового коронавируса. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, врачи планируют выписать ее из больницы. Специалисты проверили еще двадцать человек, которые контактировали с туристкой, однако подозрительных моментов не зафиксировали.

"Если вируса больше нет, она будет выписана из больницы. Мы уделим особое внимание гражданам из Китая особенно во время китайского Нового года", - уточнил глава департамента контроля за заболеваниями Суванначай. Врачи также наблюдают за 70-летним мужчиной из провинции Накхонпхатом, у которого поднялась температура после посещения Уханя. Медики ждут лабораторных результатов.

Между тем в Таиланде с момента выявления первого случая заболевания минздрав проверил более 13 тысяч пассажиров, прилетевших 86 рейсами. Ежедневно около 1400 человек прибывают в королевство из города Ухань. Ожидается, что число туристов из Китая увеличится вдвое во время китайского Нового года.