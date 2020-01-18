В РПЦ предрекли черногорскому президенту Джукановичу судьбу Порошенко

У президента Черногории Мило Джукановича конец политической карьеры будет таким же, как и у бывшего лидера Украины Петра Порошенко, считают в Русской православной церкви. Поскольку оба вошли в историю как гонители канонической православной церкви в своих странах, заявил на телеканале "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

- Я могу предположить, что Джуканович закончит, как Порошенко. Потому что народ не прощает своим руководителям таких ошибок, - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир", комментируя декабрьские решения парламента Черногории, утвердившего большинством голосов правящей коалиции закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

Закон этот вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что вскоре начнется изъятие ее собственности и передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Потому что новый закон дает государству право отчуждать церковную собственность, которая была построена до 1918 года. "Ничто не препятствует передать эту собственность раскольникам, как это происходило на Украине", - подчеркнул митрополит Иларион.

Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории. А глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял ранее, что Константинопольский патриарх Варфоломей поставил на поток обслуживание политических элит и решил выступить против Сербской православной церкви в Северной Македонии, там тоже существует проблема раскола. В Северной Македонии одновременно действуют непризнанная каноническим православием Македонская православная церковь и автономная Охридская архиепископия в составе Сербской православной церкви.