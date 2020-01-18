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18.01.2020 09:45
Рубрика: Российский автопром

В Сети появились фото несостоявшегося рестайлинга "Нивы"

Текст: Михаил Азнавуров

Портал "Русский автомобиль" опубликовал уникальные фото из архива АвтоВАЗа - на них запечатлен макет рестайлинговой версии "Нивы", подготовленный в дизайн-центре завода во второй половине 80-х годов.

От классической "Нивы" образца 1977 года макет отличается серьезно переработанными передком и задком. Задняя часть с вертикальными фонарями и доходящей до бампера дверцей багажника в итоге была воплощена в модернизированной модели ВАЗ-21213, которая пошла в производство в 1993 году, - нынешний ВАЗ-21214 внешне от него отличается лишь деталями. А вот новая передняя часть в серийное производство так и не пошла.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Дизайнеры АвтоВАЗа наделили ее решениями, напоминающими японские внедорожники начала 80-х - в частности, Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.

На снимке можно заметить, что капот имеет отчетливое разделение по продольной оси - это значит, что новые элементы сделаны из макетного пластилина, то есть это поисковый образец.

Напомним, на днях АвтоВАЗ объявил цены на Lada 4x4 ("Нива") с полностью новым салоном - она стоит у дилеров от 553 900 рублей.

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#Lada