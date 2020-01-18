В США учителя подали иск против авиакомпании за сброс топлива

Учителя начальной школы в Калифорнии подали в суд на авиакомпанию Delta Air Lines, самолет которой сбросил топливо над зданием шести образовательных учреждений в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом, в результате чего пострадали 60 человек, сообщает телеканал CNN.

По данным издания, иск подан в Высший суд округа Лос-Анджелес. Дело в том, что пилоты не предупредили авиадиспетчеров о намерении избавиться от лишнего топлива. Учителя не имели возможности отвести детей, находящихся в это время во дворе здания, под крышу, где их не задели бы вредные выбросы. Теперь школа требует возмещения ущерба здоровью учащихся. Федеральное авиационное управление США подтвердило, что пилоты, докладывая о нештатной ситуации на борту при возвращении в аэропорт, не поставили диспетчеров в известность о сбросе топлива.

Напомним, лайнер Boeing авиакомпании Delta Air Lines вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай. Однако сразу после взлета экипаж подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт. Часть топлива задела территории школ, где в то время проходили занятия.