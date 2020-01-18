Володин: Реализация Послания президента увеличит эффективность власти

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Послание президента Федеральному Собранию историческим и судьбоносным, а также выразил уверенность, что реализация предложений главы государства повысит эффективность власти и благосостояние граждан.

"Когда мы вновь и вновь возвращаемся к Посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти", - заявил он на встрече с активом Псковской области.

Предложения по усилению роли парламента и другие инициативы главы государства привносят "другое наполнение институтов власти нашей страны", уверен спикер Госдумы. "И если мы с вами говорим о будущем, это все должно повысить эффективность и решить вопросы повышения благосостояния народа", - считает он.

По мнению Володина, Владимир Путин превратил Россию из "страны-изгоя, с которой никто не считался в мире" в такое государство, которые не только пользуется авторитетом на международной арене, но и способно выдерживать конкуренцию с другими странами "по всем параметрам".