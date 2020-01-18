За трое суток 28 мирных жителей Алеппо погибли от обстрелов боевиков

В Сирии незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать город Алеппо. За трое суток жертвами этих атак стали 28 мирных жителей, еще 56 человек получили ранения.

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, уточнив, что среди погибших нет военнослужащих. Обстрелы ведутся из подконтрольных боевикам зон Идлиба, пишет РИА Новости. Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с девятого января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия.

Ранее боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) атаковали позиции правительственных войск в провинциях Идлиб и Алеппо. При отражении этой атаки более 50 нападавших были уничтожены. Кроме того, в четверг после ожесточенных боев с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) военнослужащие сирийской армии освободили два населенных пункта Абу-Джариф и Телль-Хатра на востоке провинции Идлиб.