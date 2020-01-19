Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Гендиректор французской компании LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy) Бернар Арно снова занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, скинув с пьедестала основателя Amazon Джеффа Безоса.

Как объясняет Forbes, акции принадлежащей Арно компании подорожали на 0,7 процента, а вот Amazon, наоборот, подешевели, причем на столько же. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

Сейчас состояние 70-летнего главы LVMH оценивается в 117 миллиардов долларов. У Джеффа Безоса - 115,6 миллиарда. На третьей строчке мирового рейтинга богачей находится основатель компании Microsoft Билл Гейтс (110,6 миллиарда).

Напомним, в конце прошлого года Forbes назвал миллиардеров, которые за 12 месяцев получили максимальную прибыль. На первом месте был как раз гендиректор LVMH Бернар Арно (плюс 40 миллиардов долларов), на втором - глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг (+22 миллиарда). Замкнул тройку лидеров - владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (+17).