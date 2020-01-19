Госсекретарь США прибыл на конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Берлин, где 19 января пройдет международная конференция по Ливии, в которой примут участие Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция и Франция.

"Буду общаться с мировыми лидерами и официальными лицами ООН, выступающими за прекращение боевых действий", - подчеркнул дипломат, поблагодарив власти Германии за гостеприимство и "управление этой важной инициативой". А в Twitter Помпео опубликовал фотографию с летного поля.

ТАСС напоминает, что в Ливии с 2011 года, когда был убит Муаммар Каддафи, фактически установилось двоевластие. Сейчас там параллельно существуют два органа исполнительной власти: правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и действующий на востоке страны временный кабинет, поддерживаемый Ливийской национальной армией (маршал Халиф Хафтар).