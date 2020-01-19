Илья Сорокин: Победа дивизиона Харламова? Нас засуживали

Новости

Около 3 тысяч человек окунулись в Москве в прорубь 18.01.2020
В РПЦ предрекли черногорскому президенту Джукановичу судьбу Порошенко 18.01.2020
Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства 18.01.2020
75 человек пострадали в ходе столкновений в центре Бейрута 18.01.2020
В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков 18.01.2020
Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса 18.01.2020
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу 18.01.2020
Иерарх Сербской Церкви: В России знают важность и цену свободы 18.01.2020
Следователи начали проверку после массового отравления в Реутове 18.01.2020
В Сирии боевики атаковали армию при поддержке танков 18.01.2020
Десятилетние автомобили: что выбрать от 250 тысяч рублей 18.01.2020
Путин обещал решить проблему с документами на могилу Кутузова 18.01.2020
Володин: Реализация Послания президента увеличит эффективность власти 18.01.2020
Иран отправит на Украину "черные ящики" сбитого самолета 18.01.2020
Косачев объяснил претензии Украины и Грузии к действиям РФ в Черном море 18.01.2020
Путин осудил "хорьковые цели" ряда западных политиков 18.01.2020
Сборная России стала четвертой в эстафете на этапе кубка мира в Рупольдинге 18.01.2020
Путин поддержал создание мобильного приложения для помощи ветеранам 18.01.2020
Проект "Вагон". УАЗ рассказал об уникальном автомобиле для Минобороны 18.01.2020
Путин назвал "моральными уродами" тех, кто против роста маткапитала 18.01.2020
Николай Овсиенко: Имена тысяч солдат будут увековечены подо Ржевом 18.01.2020
В Самаре загорелся известный ресторан 18.01.2020
Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне 18.01.2020
Володин назвал приоритет работы нового правительства 18.01.2020
Госдума проанализирует эффективность мер по поддержке регионов за полугодие 18.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 00:22
Рубрика: Спорт

Илья Сорокин: Победа дивизиона Харламова? Нас засуживали

Текст: Илья Соболев
Команда дивизиона Харламова стала победителем Мастер-шоу, которое в рамках звездного уик-энда прошло в Москве на арене в Петровском парке.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин, хоть и выступал за другую команду, дивизиона Тарасова, и во вратарском конкурсе не блеснул, все равно оказался одним из героев вечера. В одном из конкурсов, он забил броском от ворот до ворот, а еще Илья вышел в щитках, разрисованных детьми из НИИ педиатрии. Выглядели, они, кстати, очень здорово. По окончании шоу голкипер охотно ответил на вопросы корреспондента "РГ".

Как вам Мастер-шоу? Это ведь далеко не первый звездный уик-энд, есть, с чем сравнить…

Илья Сорокин: Да очень все понравилось. Везде, где был, прекрасная атмосфера. Приятно видеть флаги разных команд в одном месте: были болельщики из Новосибирска, с Уфы, даже людей в футболках из Новокузнецка видел. Надеюсь, зрителям тоже все понравилось.

Фото: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports / Reuters
Овечкин вышел на девятое место среди лучших снайперов в истории НХЛ

В чем была изюминка сегодняшнего вечера именно для вас?

Илья Сорокин: Изюминка? Вот гол от ворот до ворот забил. Все-таки годы тренировок даром не прошли.

А что, правда, отрабатываете этот элемент?

Илья Сорокин: Иногда в начале тренировки выходишь, бросаешь. Попадаешь иногда.

То, что не было отдельного конкурса на самый красивый буллит, это упущение?

Илья Сорокин: Так там же добавили костюмированные буллиты. Но вообще я за любые конкурсы, где игроки могут показать креативность. С другой стороны, нельзя же такие мероприятия до 11 вечера проводить. Надо что-то убирать.

Понятно, что это шуточное соревнование. Но все же такое ощутимое превосходство дивизиона Харламова не удивило?

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Хоккеисты сборной России уверенно обыграли Канаду на юношеской Олимпиаде

Илья Сорокин: Да там засуживали (смеется). В одном конкурсе мы победили, в другом табло не перевели, таймер забыть включить. Не понимаю, что вообще происходит. Считаю, что еще конкурса два мы точно выиграли.

Ваш наставник Игорь Никитин в клубе и здесь - один и тот же человек?

Илья Сорокин: Один человек. Требовательный. Мы с большим уважением к нему относимся.

Сегодня он тоже требовательным был?

Илья Сорокин: Конечно, сегодня он был более расслабленным. Но в целом, ничего не поменялось.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020

Главное сегодня

Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием
Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне
Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства
В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
"Дакар"
"Дакар"
Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники
Футбол
Футбол
Владелец "Спартака" негативно оценил расширение Российской премьер-лиги