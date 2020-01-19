Илья Сорокин: Победа дивизиона Харламова? Нас засуживали

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин, хоть и выступал за другую команду, дивизиона Тарасова, и во вратарском конкурсе не блеснул, все равно оказался одним из героев вечера. В одном из конкурсов, он забил броском от ворот до ворот, а еще Илья вышел в щитках, разрисованных детьми из НИИ педиатрии. Выглядели, они, кстати, очень здорово. По окончании шоу голкипер охотно ответил на вопросы корреспондента "РГ".

Как вам Мастер-шоу? Это ведь далеко не первый звездный уик-энд, есть, с чем сравнить…

Илья Сорокин: Да очень все понравилось. Везде, где был, прекрасная атмосфера. Приятно видеть флаги разных команд в одном месте: были болельщики из Новосибирска, с Уфы, даже людей в футболках из Новокузнецка видел. Надеюсь, зрителям тоже все понравилось.

В чем была изюминка сегодняшнего вечера именно для вас?

Илья Сорокин: Изюминка? Вот гол от ворот до ворот забил. Все-таки годы тренировок даром не прошли.

А что, правда, отрабатываете этот элемент?

Илья Сорокин: Иногда в начале тренировки выходишь, бросаешь. Попадаешь иногда.

То, что не было отдельного конкурса на самый красивый буллит, это упущение?

Илья Сорокин: Так там же добавили костюмированные буллиты. Но вообще я за любые конкурсы, где игроки могут показать креативность. С другой стороны, нельзя же такие мероприятия до 11 вечера проводить. Надо что-то убирать.

Понятно, что это шуточное соревнование. Но все же такое ощутимое превосходство дивизиона Харламова не удивило?

Илья Сорокин: Да там засуживали (смеется). В одном конкурсе мы победили, в другом табло не перевели, таймер забыть включить. Не понимаю, что вообще происходит. Считаю, что еще конкурса два мы точно выиграли.

Ваш наставник Игорь Никитин в клубе и здесь - один и тот же человек?

Илья Сорокин: Один человек. Требовательный. Мы с большим уважением к нему относимся.

Сегодня он тоже требовательным был?

Илья Сорокин: Конечно, сегодня он был более расслабленным. Но в целом, ничего не поменялось.