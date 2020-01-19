Макгрегор и Олейник получили от UFC по 50 тысяч долларов

Глава UFC Дана Уайт после каждого турнира называет бойцов, которые получают бонусы за самый зрелищный поединок. По итогам турнира UFC 246 награду в 50 тысяч долларов получили сразу двое - ирландец Конор Макгрегор и россиянин Алексей Олейник.

Макгрегор уже на первой минуте боя отправил в нокаут Дональда Серроне. Краху надежд американца предшествовал красивый удар ногой точно в голову в исполнении ирландца.

42-летний Олейник выиграл бой у американца Мориса Грина, хотя изначально не являлся фаворитом у букмекеров. Однако российский "Удав" в очередной раз показал высочайший навык борьбы и в непростой ситуации заставил соперника сдаться, применив болевой прием на руку, чем вызвал восторг лично Даны Уайта.

Помимо этого, награду получили еще три бойца из андеркарда - американец Дрю Добер, бразилец Диего Феррейра и представитель США Брайан Келлехер.