Медведев рассказал о сложных решениях на посту премьера

За восемь лет, вспомнил Медведев, приходилось принимать очень сложные, болезненные, но необходимые решения. К таким он отнес изменение пенсионного законодательства. Остались и нерешенные задачи, согласен замглавы Совбеза: "Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в Послании, и это, наверное, ключевая задача для нового правительства".

Время, когда приходилось заниматься экономикой его кабинету, Дмитрий Медведев считает исключительно важным и сложным. Вторая волна мирового финансового кризиса с падением цен на энергоносители ударила по бюджету и возможностям реализовывать все программы. Санкции после возвращения Крыма в состав России тоже негативно отразились на экономике страны. Правительству в такой ситуации не оставалось ничего, как заниматься вопросами импортозамещения. "Мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров, продовольствия на наших полках, на прилавках магазинов и просто создавать новые российские продукты и товары. Это была тоже очень серьезная и большая работа", - уверен экс-премьер.

К числу важных результатов он причислил удержание макроэкономической стабильности и роста цен. Если сначала инфляция поднималась до 13-15 процентов, то сейчас это однозначный показатель - около 3 процентов. "Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны", - напомнил замглавы Совета Безопасности.

- Поэтому в целом я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны, - заключил Дмитрий Медведев, выразив благодарность всем коллегам по правительству.