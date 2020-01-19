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19.01.2020 13:59
Рубрика: Власть

Медведев рассказал о сложных решениях на посту премьера

Текст: Владимир Кузьмин
Экс-премьер Дмитрий Медведев в целом доволен итогами работы своего кабинета, а задачей нового считает рост доходов. "Как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - заявил заместитель председателя Совета безопасности России в интервью Первому каналу. Но окончательные оценки, считает он, всегда дают люди.

За восемь лет, вспомнил Медведев, приходилось принимать очень сложные, болезненные, но необходимые решения. К таким он отнес изменение пенсионного законодательства. Остались и нерешенные задачи, согласен замглавы Совбеза: "Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в Послании, и это, наверное, ключевая задача для нового правительства".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием

Время, когда приходилось заниматься экономикой его кабинету, Дмитрий Медведев считает исключительно важным и сложным. Вторая волна мирового финансового кризиса с падением цен на энергоносители ударила по бюджету и возможностям реализовывать все программы. Санкции после возвращения Крыма в состав России тоже негативно отразились на экономике страны. Правительству в такой ситуации не оставалось ничего, как заниматься вопросами импортозамещения. "Мы сделали ставку на то, чтобы заместить многие виды товаров, продовольствия на наших полках, на прилавках магазинов и просто создавать новые российские продукты и товары. Это была тоже очень серьезная и большая работа", - уверен экс-премьер.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Медведев: Новое правительство справится с масштабными задачами

К числу важных результатов он причислил удержание макроэкономической стабильности и роста цен. Если сначала инфляция поднималась до 13-15 процентов, то сейчас это однозначный показатель - около 3 процентов. "Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны", - напомнил замглавы Совета Безопасности.

- Поэтому в целом я этой работой доволен. Мы обсуждали это и с президентом страны, - заключил Дмитрий Медведев, выразив благодарность всем коллегам по правительству.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Формирование нового правительства России РГ-Видео

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