Платную парковку в столице ввели еще на 80 улицах

Еще на 80 улицах столицы будет введен с 17 февраля платный режим для автостоянок, сообщила пресс-служба ГКУ "Администратора московского парковочного пространства".

Таким образом, в платную зону войдут дополнительно 1,2% городских улиц. Они расположены как в центральных районах Москвы, так и на периферии. Платные парковки появятся в Южном и Северном Тушине, Беговом районе, Соколиной Горе, Внукове, Южнопортовом, Таганском и Рязанском районах, Новогирееве, Басманном, Даниловском и Головинском районах, Нагатино-Садовниках, а также в Митино, Люблино, Марьиной Роще.

Полный список улиц, на которых введут оплату стоянки, можно посмотреть в приказе столичного дептранса, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы. В основном это улицы, которые в прошлые годы по тем или иным причинам обошли стороной в момент расширения платных зон. Так, например, раньше "РГ" уже писала о ситуации с парковкой на улице Талалихина в Таганском районе: места местных жителей бесплатно занимают работники местных офисов, из-за чего местному населению приходится ставить автомобиль далеко от дома. С 17 февраля "чужаки" смогут припарковаться здесь только за 40 рублей в час, а местные наконец оформят себе резидентское разрешение, стоимость которого останется без изменений - 3 тысячи рублей в год.

Как утверждают в транспортном ведомстве города, плата за стоянку вводится только по запросу самих местных жителей и их депутатов. Изменения согласуются с муниципальными органами власти. При принятии решения учитывались и данные независимых исследований. Так, например, РЭУ им. Плеханова в прошлом году проводил инвентаризацию парковочных мест в Москве и выявил рост их числа на 20%, однако с распределением нагрузки обнаружились серьезные проблемы. В основном это касается резких перепадов стоимости стоянки в границах одного квартала. Буквально на одном пятачке могут оказаться улицы с тарифами и по 60, и по 200 рублей. Разумеется, водители выбирают более дешевую стоянку, а дорогой паркинг пустует.

Поэтому с 17 февраля на некоторых (в основном центральных) улицах тарифы будут пересмотрены. Причем не обязательно в сторону удорожания. Например, на улицах Гаврикова и Верхняя Красносельская водители отдают по 60 рублей в час. На них ценник снизится до 40 рублей в час.

Кстати

С вводом в Москве платных парковок оборачиваемость парковочных мест в городе выросла в четыре раза, скорость движения машин увеличилась на 12%, а число нарушений правил парковки сократилось на 64%.