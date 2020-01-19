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19.01.2020 15:18
Рубрика: Власть

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии. Также глава Российского государства встретится здесь с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом - уже второй раз в этом году.

Эрдоган: Берлинская конференция поможет закрепить прекращение огня в Ливии

Переговоры лидеров России и Турции пройдут перед конференцией. В числе представителей российской делегации - и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замминистра обороны Александр Фомин.

Конференция начнется после церемонии встречи и фотографирования. Запланировано выступление президента России, но для прессы все мероприятие будет закрыто. Предполагается также итоговый документ. Как сообщали в ООН, что в проекте коммюнике шесть "корзин", в том числе прекращение боевых действий, соблюдение оружейного эмбарго, реформа сектора безопасности.

Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии

Напомним, что 8 января в Стамбуле на переговорах лидеров России и Турции удалось договориться о единой позиции по Ливии. Путин и Эрдоган обратились к сторонам ливийского конфликта с призывом прекратить огонь, и с 12 января на основных фронтах установилось перемирие. 13 января в Москве прошли межливийские переговоры.

В берлинской конференции примут участие лидеры сторон конфликта, президент России, канцлер ФРГ, президенты Турции и Египта, госсекретарь США и представители ряда других государств, в их числе Китай, Франция и Великобритания.

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