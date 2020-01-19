Трое мужчин провалились под лед в Москве. Инцидент произошел на Борисовских прудах в пяти метрах от берега. О находящихся в воде людях спасателям сообщили очевидцы.

"Пострадавшие с порезами рук и признаками обморожения доставлены в больницу", - рассказали РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Там отметили, что не стоит выходить на тонкий лед, а купаться нужно в специально оборудованных местах. В Москве есть 46 таких площадок. По последним данным, в крещенскую купель уже окунулись почти 30 тысяч человек. Больше всего людей пришло на озера Святое и Мещерское, а также на Борисовские пруды. Во всех местах для купания дежурят более 200 спасателей, сотрудники полиции и скорой помощи.

Напомним, 19 января Русская православная церковь отмечает праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан.