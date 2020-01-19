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19.01.2020 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае продолжают ликвидировать последствия снежного шторма

Текст: Сергей Зюзин

В пятницу и первую половину субботы Алтайский край пережил снежный шторм. Таких сильных метелей в регионе не было очень давно. Видимость на дорогах была нулевой. Сильный ветер - местами 25-30 метров в секунду - сносил машины в кюветы, рвал крыши и линии электропередач. В многочисленных ДТП пострадали не только машины, но и люди. По предварительным данным, погибли три человека. В воскресенье в крае вновь шел обильный снегопад.

Фото: Александр Ляшенко Фото: Александр Ляшенко
Фото: Александр Ляшенко

О том, что 17 января на край обрушится снежный шторм, служба МЧС предупреждала тремя днями раньше. Власти призывали водителей отложить дальние поездки и не рисковать. Но еще в пятницу утром стояла тихая пасмурная погода, и движение на трассах было довольно плотное. Люди, как обычно, понадеялись на свои машины, водительский опыт и извечное "авось". А потом началось…

Фото: пресс-служаб ГУ МВД по Республике Адыгея
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В краевом центре после обеда мело так, что казалось, будто наступил поздний вечер. Ветер валил с ног некоторых прохожих. Автомобилисты высылали с заметенных дорог фото и видео наступившего апокалипсиса. На одном из видео видно, как в образовавшийся затор около Новоалтайска на скорости врезаются одна машина за другой: грохот, визг тормозов, ругань… Весь край облетело фото жуткой аварии на трассе Барнаул - Павловск, там боковой ветер снес в кюветы множество машин, а при столкновении полутора десятка авто погибли два человека. По словам многолетнего директора Мамонтовского РДК Виктора Гореявчева, звонившего в "РГ", он простоял в этом заторе под Павловском три часа. У райцентра Волчиха с дороги слетел груженый под завязку лесовоз. В Новоалтайске ветер сорвал пять квадратных метров крыши на одном из лицеев. В Рубцовске разрушилась дымоходная труба одной из школьных котельных.

В Алейске машины скорой помощи сопровождала снегоочистительная техника. Из Заринска эти машины добирались до окрестных сел с помощью тяжелых тракторов. В Мамонтовском районе, чтобы попасть к больному, врачам пришлось просить подмогу у пожарных.

Было закрыто движение на девяти трассах. Это снизило напряжение на дорогах, однако, как рассказал "РГ" директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" Николай Пантелеев, создало дополнительные трудности энергетикам, пытавшимся пробиться к поврежденным участкам линий электропередач. Особенно сложная ситуация сложилась в Топчихинском и Калманском районах, куда ремонтникам пришлось добираться на снегоходах. Кроме того, понадобилось восстанавливать электроснабжение в пригороде Барнаула, в Новоалтайске и дюжине сельских районах, в том числе Солонешенском, где часть линий электропередач проходит по вершинам гор.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На расчистку междугородних трасс и дорог в населенных пунктах было выведено около 400 единиц техники. Тем не менее в краевом центре образовались огромные завалы снега. Снег на обочинах заметно сузил дороги. Пешеходные дорожки между многими домами похожи на козьи тропки. В алтайских деревнях соседи откапывают друг у друга входные двери в дома. У многих снегу нападало  уже выше ограды. В соцсетях особенно популярен ролик, где девушка в закрытом купальнике и плавательной шапочке прыгает с высокого крыльца в снег и уходит в него с головой.

В воскресенье губернатор края Виктор Томенко проверил, как чистится снег в Барнауле. Увиденное не обрадовало.

- В городе должен действовать норматив по уборке снега, в том числе и для экстремальных случаев. Горожане должны понимать, в какие сроки улицы и дворы будут приведены в порядок. Надо менять карту уборки снега, обновлять парк муниципальной техники, заключить в более жестком формате договоры на использование коммерческой спецтехники, - подытожил глава региона.

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