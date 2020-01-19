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19.01.2020 13:58
Рубрика: В мире

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

На ВПП лайнер встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Церемония прощания началась в 12:00 по местному времени (13:00 мск). На ней присутствуют родственники и коллеги погибших, а также украинское руководство. Прощание продлится в закрытом режиме до 13:00 (14:00 мск) и завершится в 19:00 (20:00 мск).

Самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа из семи стран мира, в том числе 11 граждан Украины.

Генштаб вооруженных сил Ирана подтвердил, что лайнер был случайно сбит в результате человеческой ошибки. Военные пояснили, что самолет пролетал рядом с важным военным объектом.

В мире экс-СССР Украина В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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