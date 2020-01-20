Автоэксперт оценил правила продажи "красивых" номеров

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать красивые автомобильные номера через портал госуслуг. За госзнак с привлекательным сочетанием букв и цифр нужно будет заплатить повышенную госпошлину (либо выкупить его в ходе аукциона, правила проведения которых установят регионы). Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил грядущие нововведения.

"То, что продажа "красивых" номеров наконец-то входит в правовое русло, определенно положительная тенденция. Сейчас мы наблюдаем этапы документальной проработки этой реформы.

Однако судить о том, насколько она удачна и все ли нюансы оказались учтены, мы сможем только после ее физического использования на протяжении какого-то времени. Пока реальных покупателей нет, все довольно условно.

Не совсем понятна логика ценообразования, которая выглядит слишком обобщенной. Все номера с одинаковыми буквами и цифрами стоят одинаково, хотя, например, сочетание а777аа или о555оо ценятся значительно выше, чем н222нн. По какой логике будут, например, оцениваться конкретные номера, которые не попадают ни в одну категорию, но крайне важны для владельца: например, популярны номера, где буквы совпадают с инициалами владельца.

Также не секрет, что в России существуют серии так называемых "неприкасаемых" номеров: будут ли они продаваться на общих основаниях или выдаваться в ином порядке?

Ну и встает вопрос борьбы с перекупщиками, которые будут выигрывать аукционы, а затем перепродавать "красивые" номера втридорога. Все это вопросы, которые можно определить только после воплощения и отработки новых правил", - отметил эксперт.