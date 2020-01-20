Как россияне смогут купить "красивые" автомобильные номера

Минэкономразвития опубликовало проект постановления, согласно которому автовладельцы смогут легально покупать "красивый" госномер для своего транспортного средства. Сделать это можно будет через портал "Госуслуги", но для получения выбранного номера придётся заплатить большую пошлину, чем за обычный, либо выиграть аукцион.

Предварительно номерной знак с выбранной комбинацией цифр и букв будет резервироваться за потенциальным владельцем. Размер повышенной госпошлины будет прописан в Налоговом кодексе, а порядок проведения аукционов будет регулироваться региональными органами.

Торги будут длиться 30 дней, а одно физлицо сможет участвовать в торгах не более 5 раз одновременно. Остальные детали будут установлены в локальных нормативных актах. Половина госпошлины будет поступать в бюджет региона.

До первого июня этого года Минфин определит требования для "организаторов" аукционов по продаже, а регионы до конца года должны будут утвердить правила проведения торгов. Постановление вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам. Для этого региональные подразделения выберут пользующиеся особым спросом буквенно-цифровые сочетания, которые будут занесены в отдельный реестр.