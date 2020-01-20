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20.01.2020 17:31
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ прекратил выпуск некоторых версий Lada 4x4

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Сегодня российские СМИ сообщили, что из списка доступных комплектаций Lada 4x4 исчезли две версии - Black и Orange Edition. "РГ" выяснила, почему.

Как сообщили в пресс-службе производителя, пересмотр некоторых версийсвязан с выходом обновлённого семейства автомобилей.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Напомним, старт продаж Lada 4x4 2020 модельного года состоялся 15 января. Автомобиль не изменился внешне, если не считать появления штатных противотуманок на Urban, но получил множество изменений в салоне: новые торпедо, приборная панель, сиденья, блок управления климатом, тоннель пола. Натяжной потолок был заменён формованным, в списке опций появились ЭРА-Глонасс, электропривод регулировки и обогрев наружных зеркал. Также модель стала тише благодаря дополнительной шумоизоляции.

Lada 4x4 представлена в трёх- и пятидверном типах кузова и версии Bronto. Автомобиль вне зависимости укомплектован 8-клапанным двигателем объёмом 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

На сегодняшний день вазовская модели является самым доступным внедорожником на российском рынке.

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#Lada