АвтоВАЗ прекратил выпуск некоторых версий Lada 4x4

Сегодня российские СМИ сообщили, что из списка доступных комплектаций Lada 4x4 исчезли две версии - Black и Orange Edition. "РГ" выяснила, почему.

Как сообщили в пресс-службе производителя, пересмотр некоторых версийсвязан с выходом обновлённого семейства автомобилей.

Напомним, старт продаж Lada 4x4 2020 модельного года состоялся 15 января. Автомобиль не изменился внешне, если не считать появления штатных противотуманок на Urban, но получил множество изменений в салоне: новые торпедо, приборная панель, сиденья, блок управления климатом, тоннель пола. Натяжной потолок был заменён формованным, в списке опций появились ЭРА-Глонасс, электропривод регулировки и обогрев наружных зеркал. Также модель стала тише благодаря дополнительной шумоизоляции.

Lada 4x4 представлена в трёх- и пятидверном типах кузова и версии Bronto. Автомобиль вне зависимости укомплектован 8-клапанным двигателем объёмом 1.7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

На сегодняшний день вазовская модели является самым доступным внедорожником на российском рынке.