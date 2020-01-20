Эрдоган отказался от ужина с участниками конференции по Ливии

Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прокомментировала информацию, распространенную немецким агентством DPA о том, что турецкий лидер покинул международную конференцию по Ливии, которая в воскресенье прошла в Берлине.

Речь о том, что Эрдоган преждевременно решил уйти с конференции, не идет, пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию. Президент Турции просто не стал оставаться на ужин участников встречи, подчеркнул источник. Ранее сообщалось также, что конференцию покинул и госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в Берлине. В ней приняли участие представители России, США, Турции, Египта, и других стран, а также ЕС и ООН. Участники обсудили, как подтвердить прекращение огня и перезапустить политический процесс, а также рассмотрели проект итогового коммюнике.