Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца

С апелляционной жалобой об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО обратились адвокаты Арашуковых. По мнению защиты, с момента заключения под стражу, следствие так и не предоставило убедительных доказательств вины отца и сына. Поэтому адвокаты попросили суд отпустить их клиентов под домашний арест или залог. Сам Рауф Арашуков заявил в суде, что за почти год нахождения в СИЗО ему не дали возможности поговорить с родными и детьми по телефону и не дали свидания. Это, по его мнению, делается для оказания давления на него и дачи нужных следствию показаний. В свою очередь следователь и прокурор попросили суд не менять меру пресечения, мотивировав это тем, что на свободе обвиняемые могут бежать из страны, надавить на свидетелей и начать угрожать участникам процесса.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января 2019 года во время заседания Совфеда был лишен неприкосновенности и сразу же задержан. Следствие считает его причастным к убийству общественного деятеля Аслана Жукова. По делу также проходит его отец, которого следствие считает создателем организованной преступной группы. Помимо отца с сыном, задержан целый ряд их родственников, а также руководителей подразделений "Газпрома" на Северном Кавказе.