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20.01.2020 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд признал законным арест бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Они останутся в СИЗО до 30 января. Сына обвиняют в убийстве, а отца в создании организованной преступной группы и хищении у Газпрома более 30 млрд рублей.

С апелляционной жалобой об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО обратились адвокаты Арашуковых. По мнению защиты, с момента заключения под стражу, следствие так и не предоставило убедительных доказательств вины отца и сына. Поэтому адвокаты попросили суд отпустить их клиентов под домашний арест или залог. Сам Рауф Арашуков заявил в суде, что за почти год нахождения в СИЗО ему не дали возможности поговорить с родными и детьми по телефону и не дали свидания. Это, по его мнению, делается для оказания давления на него и дачи нужных следствию показаний. В свою очередь следователь и прокурор попросили суд не менять меру пресечения, мотивировав это тем, что на свободе обвиняемые могут бежать из страны, надавить на свидетелей и начать угрожать участникам процесса.

Фото: Андрей Козлов
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Сенатор Рауф Арашуков 30 января 2019 года во время заседания Совфеда был лишен неприкосновенности и сразу же задержан. Следствие считает его причастным к убийству общественного деятеля Аслана Жукова. По делу также проходит его отец, которого следствие считает создателем организованной преступной группы. Помимо отца с сыном, задержан целый ряд их родственников, а также руководителей подразделений "Газпрома" на Северном Кавказе.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова

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