"Нивы" за миллион: турбозверь и максимальный стайлинг

"Российская газета" ознакомилась с самыми дорогими подержанными Lada 4x4, за которые просят не менее миллиона рублей.

Владелец первого внедорожника Lada 4x4 2017 года выпуска установил на автомобиль турбину, которая позволила увеличить отдачу мотора до 200 л.с. Правда, к заправке рекомендован бензин не ниже АИ-98.

Также Lada 4x4 оснащена кастомным выхлопом, модернизированным сцеплением, другим распредвалом. Изменения были внесены и в салон: например, установлены консоль от Lada Priora, а приборная панель - от юбилейной Lada 4x4.

Есть менее интересный экземпляр в плане тюнинга, но тоже за миллион рублей. Информации о том, какая работа по изменению внешности и салона была проделана, владелец умолчал, написав лишь, что "на "Ниву" было установлено всё для комфортной езды).

Известно, что автомобиль 2017 года выпуска с пробегом 30 000 км. По фото можно увидеть, что внедорожник получил расширители колёсных арок, лифт подвески, колёсные диски на18 дюймов, новую оптику, двухцветный окрас кузова, светодиодную люстру на крышу, другие руль и "приборку". Отметим, что у этого лота возможны ограничения на регистрационные действия.

Ранее "РГ" сообщала о старте продаж Lada 4x4 2020 модельного года. Автомобиль получил пересмотренный салон и улучшенную вибро- и шумоизоляцию.