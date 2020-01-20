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20.01.2020 21:09
Рубрика: Спорт

Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Минувшая неделя в НХЛ прошла под знаком Александра Овечкина. Грозный российский форвард сокрушал одну легенду за другой и стремительно ворвался в десятку лучших снайперов Лиги за всю ее историю.
Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

Благодаря восьми голам в трех матчах (два - "Каролине", по три "Нью-Джерси" и "Айлендерс") Овечкин сначала опередил в этом почетном списке финна Теему Селянне. Затем в одном матче против "Нью-Йорк Айлендерс" сумел сравняться с легендарным Марио Лемье, а позже обойти его и догнать по голам идущего девятым Стива Айзермана. Теперь на счету Овечкина 692 шайбы, а до самого великого снайпера НХЛ Уэйна Гретцки ему не хватает "всего-то" 202 шайбы.

Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Второй звездой недели стал голкипер из Латвии Элвис Мерзликин. На минувшей неделе благодаря его игре скромный "Коламбус" одержал три победы, а голкипер пропускал в среднем 0,67 шайбы за матч, дважды отыграв на "ноль" - против "Бостона" и "Нью-Джерси". 25-летний латвиец стал одним из открытий последних нескольких недель.

Третьей звездой недели стал нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз. В четырех матчах он набрал 9 очков (3 гола и 6 передач). Больше всего от форварда "черны ястребов" пострадал "Торонто", в матче против которого Тэйвз набрал 4 очка, забросив две шайбы и дважды ассистировав партнерам.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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