Преображенский районный суд Москвы в понедельник оштрафовал на 30 тысяч рублей актрису Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков.

Напомним, актрису задержали в прошлом году сотрудники ГИБДД и при досмотре обнаружили у нее пакетик с белым порошком. В пакетике оказался кокаин.

В соцсети попало видео с задержания. Первоначально актриса отрицала, что это она в кадре. И даже обвинила СМИ в видеомонтаже. Но позже она полностью признала свою вину.

В полиции по факту хранения наркотика завели уголовное дело. Между тем по решению суда Бочкареву лишили водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.

Согласно законодательству, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и впоследствии возместил вред.

Как сообщил в понедельник в суде представитель органов дознания, она "вину свою загладила путем неоднократных переводов в благотворительный фонд, который занимается помощью детям". Прокурор поддержал позицию следователя. Ранее следствие попросило суд прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису. Дело расследовали по самой мягкой, первой части статьи о незаконном обороте наркотиков. Для судебной системы России это относительно новый вид наказания, когда решение заключается в денежном взыскании, и человек не получает судимость.