Постояльцами затопленного отеля в Перми были пациенты онкодиспансера

В мини-отеле "Карамель", где сегодня ночью из-за прорыва теплосетей погибли пять человек, проживали пациенты онкодиспансера.

Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщил краевой уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков. По его словам, отель обслуживал пациентов онкологического центра, который расположен через дорогу.

- Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно. Я думаю, что есть, действительно, масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться, - сообщил Маховиков.

Пермский краевой онкологический диспансер расположен в доме №15 по улице Баумана. Через дорогу находится мини-отель "Карамель", в котором сегодня утром произошло ЧП. Данный онкоцентр - единственное учреждение подобного типа на территории края. Входит в десятку лучших диспансеров в России, рассчитано на 460 стационарных коек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой минздрав, дети, которые находились в момент ЧП в отеле, приехали в Пермь на консультацию к врачам детской клинической больницы. Источник агентства в департаменте здравоохранения края уточнил, что погибшая девочка должна была пройти консультацию у эндокринолога. Еще один ребенок, которому удалось спастись, приехал на прием к онкологу.

Напомним, что сегодня ночью в подвале жилого дома №21 по улице Советской Армии погибли пять человек и еще шестеро получили ожоги. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.