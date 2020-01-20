Новости

Видео: любительница селфи уронила смартфон под колеса машины 10:40
В Госдуме поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ 10:38
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины 10:37
У постояльцев пермской гостиницы не было шансов спастись 10:28
В Магадане выберут юных актеров для фильма о прославленной лыжнице 10:25
России вернут долги по военным поставкам 10:21
Врач перечислила риски для здоровья при аномальной погоде 10:21
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок 10:13
Диетолог объяснила, что есть на завтрак для сжигания калорий и похудения 10:11
Томичка родила в подъезде и скрылась 10:08
В Приморье обнаружили очаг африканской чумы свиней 09:55
Новый кроссовер Chery: у него невероятно "вкусная" цена 09:22
На трассе опрокинулся автобус Кемерово - Барнаул 09:21
На Камчатке заблудившийся мужчина три дня прождал спасателей у костра 09:20
В Перми начали доставать погибших при прорыве трубы в отеле 09:14
В Якутии мужчина из-за ревности избил гвоздодером двух односельчан 09:04
Ozon уволит большинство курьеров 08:57
Производитель iPhone и Fiat-Chrysler займутся выпуском электрокаров 08:55
Экс-глава УК, в доме которой произошел прорыв трубы, был осужден за хищения 08:54
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник 08:50
Число погибших в отеле в Перми выросло до пяти человек 08:35
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ 08:20
В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому 07:55
В Приморье мужчина получил пожизненный срок за убийства 07:51
Australian Open: Победа Александровой, неудачи Потаповой и Калинской 07:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У постояльцев пермской гостиницы не было шансов спастись

Текст: Алексей Трапезников

У людей, которые находились в номерах пермской гостиницы "Карамель", где произошла авария систем теплоснабжения, не было шансов спастись, поскольку она располагалась в подвале дома, а запасного выхода не было, сообщает KP.Ru.

Фото: Константин Бахарев
В подвал пермской гостиницы вылилось более 200 тонн кипятка

Кипяток быстро затопил все помещения, в результате погибли пять человек, один из которых ребенок.

Жительница дома 21 по улице Советской Армии стала очевидцем трагедии. По ее словам, ночью был слышен громкий хлопок, а потом звук льющейся воды.

В скором времени в доме, где расположена гостиница, отключили энергоснабжение, а близлежащую территорию оцепили сотрудники полиции.

В настоящее время три человека, получившие ожоги, госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники прокуратуры.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
В Сирии предотвращена атака беспилотников на базу Хмеймим
Принц Гарри сообщил о "глубокой печали" из-за последствий своего решения
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов