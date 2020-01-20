У постояльцев пермской гостиницы не было шансов спастись

У людей, которые находились в номерах пермской гостиницы "Карамель", где произошла авария систем теплоснабжения, не было шансов спастись, поскольку она располагалась в подвале дома, а запасного выхода не было, сообщает KP.Ru.

Кипяток быстро затопил все помещения, в результате погибли пять человек, один из которых ребенок.

Жительница дома 21 по улице Советской Армии стала очевидцем трагедии. По ее словам, ночью был слышен громкий хлопок, а потом звук льющейся воды.

В скором времени в доме, где расположена гостиница, отключили энергоснабжение, а близлежащую территорию оцепили сотрудники полиции.

В настоящее время три человека, получившие ожоги, госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники прокуратуры.