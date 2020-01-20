Вологодский СК проверит органы профилактики после гибели ребенка

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело о халатности органов системы профилактики в связи с убийством отцом полуторагодовалой дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"РГ" уже писала об этом ЧП. По версии следствия, 28-летний отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с женой, ударил по голове свою малолетнюю дочь. Девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. Тогда он погрузил тело ребенка в машину и увез в Вологду к родственнику, который, увидел тело, сообщил в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего ребенка. Семья живет в селе Шуйское Междуреченского района. Специалисты обследовали четверых детей, но не выявили телесных повреждений, свидетельствовавших бы о жестоком обращении.

Отца арестовали на два месяца. Ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. СК в рамках уголовного дела проверит должностных лиц органов системы профилактики. Их действиям или бездействию будет дана юридическая оценка.

После гибели ребенка в многодетной семье прошла встреча с администрацией, субъектами профилактики и прокуратурой Междуреченского муниципального района, сообщила в своей группе в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. По ее словам, семья находилась на контроле всех служб, ей оказывали помощь. Специалисты отмечали и улучшение ситуации. Но в новогодние праздники контроль ослаб. В итоге, получив социальные выплаты и зарплату, родители "устроили праздник" с распитием спиртного. В ходе случившегося между ними конфликта и погиб ребенок.