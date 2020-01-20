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20.01.2020 12:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Почти за месяц сто составов дальнего следования №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь и №27/28 Москва - Симферополь перевезли 85 тысяч пассажиров. Самый большой пассажиропоток 2800 человек - зафиксирован третьего января. А сотым по счету стал поезд Севастополь - Санкт-Петербург, который проехал под аркой Крымского моста 19 января в 23 часа 10 минут по московскому времени.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Перевозчик рассказал, кто ездит в Крым поездами "Таврия"

В первый месяц работы мост каждый день принимает от двух до четырех пассажирских составов дальнего следования "Таврия". Они соединяют полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Мичуринском, Воронежем, Россошью, Ростовом-на-Дону. Поезд №7/8 с 15 января, как ранее сообщала "РГ" начал курсировать через сутки. Но к курортному сезону он вновь станет ежедневным, а география маршрутов постепенно расширится. Компания-перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" планирует на лето несколько сезонных маршрутов.

Эксплуатация железной дороги идет в штатном режиме: на мосту работают системы автоматики, которые вместе с постом управления на керченском берегу контролируют график и параметры прохода составов. Дежурные на посту в режиме реального времени корректируют скорость локомотивов. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений, в том числе с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в Центр управления производством на таманском берегу.

Напомним, первый пассажирский состав пересек Керченский пролив по Крымскому мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года. Поезд Петербург - Севастополь привез на полуостров более чем 600 пассажиров.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь РГ-Видео Строительство моста через Керченский пролив

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