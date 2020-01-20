УАЗ рассказал, сколько будет стоить новая версия "Патриота"

Ульяновский автозавод открыл онлайн-конфигуратор УАЗ Патриот Antarctic Edition. Внедорожник был создан в честь 200-летия открытия российской экспедицией под руководством Беллинсгаузена и Лазарева в январе 1820 года нового континента - Антарктиды.

В основе новинки - комплектация "Оптимум", которая получила полный "зимний" пакет, включая подогрев задних сидений и дополнительный отопитель салона, тканевую отделку сидений с водоотталкивающей пропиткой, круиз-контроль, экспедиционный багажник с лестницей на крышке багажника, шильдики спецверсии, 16-дюймовые стальные диски с резиной 225/75 R16. Автомобиль выкрашен в перламутровый цвет кузова "Белый металлик", который является эксклюзивным для лимитированного исполнения внедорожника.

Двигатель у "Патриота" Antarctic Edition стандартный: ZMZ Pro объёмом 2.7 литра и мощностью 149.6 л.с. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика", "автомат" для этой версии не доступен.

Также стоит отметить, что у внедорожника ограниченной версии передняя и задняя подвеска образца 2017 года. У новинки нет в арсенале помощников на бездорожье и даже системы ESP.

Модернизация подвески, напомним, произошла в 2018 году, и она была направлена на повышение комфорта, который на бездорожье не так важен, а машины из Antarctic Edition, вероятно, нацелены на фанатов off-road.

Цена на "Патриот" Antarctic Edition стартует от 1 052 000 рублей. Производство внедорожника должно стартовать в марте, оно будет ограничено 200 экземплярами.