В аэропорту Гонконга отмечен сильнейший за 10 лет спад пассажиропотока

Международный аэропорт Гонконга столкнулся с крупнейшим за последние десять лет спадом пассажиропотока. В прошлом году воздушная гавань обслужила 71,53 миллиона пассажиров, что на 4 процента меньше по сравнению с 2018 годом.

Охватившие мегаполис антиправительственные демонстрации отпугнули многих туристов. Как ранее писала "Российская газета", в декабре стало известно, что за 4 месяца аэропорт Гонконга недосчитался 3,3 миллиона пассажиров. Потери составили миллионы долларов.

"Мы пережили трудный год", - заявила Вивиан Чэн, исполнительный директор аэропорта. Грузооборот также упал - на 6 процентов. Причина - торговые трения между Китаем и США, напоминает ТАСС.