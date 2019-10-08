Гонконг за неделю протестов потерял 350 миллионов долларов

Эксперты оценили ущерб экономике Гонконга от действий протестующих в городе. Сектор розничных продаж, транспортная отрасль, ресторанный и гостиничный бизнес всего за три дня потеряли 1,9 миллиарда гонконгских долларов (242 миллиона долларов США). А потери корпорации MTR, которая отвечает за метро, за выходные могут составить 500 миллионов гонконгских долларов.

Напомним, протестующие в пятницу вечером устроили погромы на станциях, и в субботу впервые в истории подземка полностью прекратила свою работу. Новую волну беспорядков в конце прошлой недели спровоцировало решение главы Гонконга Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок в общественных местах.

Митингующие ответили на запрет по-своему: радикалы били стекла в магазинах и ресторанах, ломали светофоры, устраивали поджоги, блокировали дороги. Из-за хаоса и транспортного коллапса в городе оставались закрытыми многие торговые центры, магазины и рестораны. Заполняемость отелей упала с 95 до 50 процентов.

"Рыночные прогнозы довольно мрачные. Пока никто точно не знает, когда беспорядки пойдут на спад", - отметил депутат Законодательного собрания Гонконга Яо Сыжун, курирующий туристическую сферу.