Новости

Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов 07:00
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней 06:54
Гонконг за неделю протестов потерял 350 миллионов долларов 06:52
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу 05:46
На Бурятию обрушатся холод и гололедица 05:44
Родители экс-премьера Италии осуждены за финансовые махинации 05:21
Строительство больницы в Комсомольске оказалось под угрозой срыва 05:13
Мадуро сохранил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией 04:58
Одного из фигурантов дела о "Холдоми" отпустили под домашний арест 04:49
Вертолеты Ка-29 впервые нанесли ракетные удары на Камчатке 04:42
Три нефтяных месторождения захвачены в Эквадоре протестующими 04:22
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа 04:13
Допрошенная агентом ФБР Инга Юмашева вылетела в Москву 03:37
Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом 03:13
Врач перечислил внешние признаки появления рака 03:08
В Баку загорелся крупный торговый центр 02:40
Курды рассказали об отводе военных США от сирийско-турецкой границы 02:30
Чучело Греты Тунберг с веревкой на шее нашли под мостом в Риме 02:25
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков 02:02
Полиция задержала в центре Лондона 276 экоактивистов 01:30
США ввели санкции против 28 организаций из Китая 00:56
В США самолет United Airlines экстренно сел из-за разгерметизации 00:44
В ООН прокомментировали невыдачу виз дипломатам из России 00:33
МИД РФ обвинил Киев в насильственной украинизации страны 00:12
Турция нанесла авиаудар по арабо-курдам в Сирии 07.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 06:52
Рубрика: В мире

Гонконг за неделю протестов потерял 350 миллионов долларов

Эксперты оценили ущерб экономике Гонконга от действий протестующих в городе. Сектор розничных продаж, транспортная отрасль, ресторанный и гостиничный бизнес всего за три дня потеряли 1,9 миллиарда гонконгских долларов (242 миллиона долларов США). А потери корпорации MTR, которая отвечает за метро, за выходные могут составить 500 миллионов гонконгских долларов.

Фото: REUTERS/TYRONE SIU
Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге

Напомним, протестующие в пятницу вечером устроили погромы на станциях, и в субботу впервые в истории подземка полностью прекратила свою работу. Новую волну беспорядков в конце прошлой недели спровоцировало решение главы Гонконга Кэрри Лам ввести запрет на ношение масок в общественных местах.

Митингующие ответили на запрет по-своему: радикалы били стекла в магазинах и ресторанах, ломали светофоры, устраивали поджоги, блокировали дороги. Из-за хаоса и транспортного коллапса в городе оставались закрытыми многие торговые центры, магазины и рестораны. Заполняемость отелей упала с 95 до 50 процентов.

"Рыночные прогнозы довольно мрачные. Пока никто точно не знает, когда беспорядки пойдут на спад", - отметил депутат Законодательного собрания Гонконга Яо Сыжун, курирующий туристическую сферу.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом
Допрошенная агентом ФБР Инга Юмашева вылетела в Москву
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу
Чучело Греты Тунберг с веревкой на шее нашли под мостом в Риме
Врач перечислил внешние признаки появления рака