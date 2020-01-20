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Рубрика: Экономика

В Госдуме поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поддержал идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ. По его словам, эта инициатива своевременная и полезная.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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- Я думаю, что такой законопроект, несомненно, порадует абсолютно всех граждан. Речь идет, наверное, о том, что поскольку люди с разным достатком неизбежно платят за коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета, - цитирует его слова RT.

Ранее стало известно о том, что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от суммы платежа. Как пишут "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова, инициативу поддерживают в ЦБ РФ.

Также "РГ" писала о том, что в Жилищном кодексе уже несколько лет предусмотрена компенсация жильцам, если им выставили завышенную плату за коммунальные услуги. Эксперты объяснили, почему этим правом мало кто пользуется.

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