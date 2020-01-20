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20.01.2020 18:25
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина

Одобрение на всероссийском голосовании станет условием вступления в силу президентского законопроекта об изменении Конституции РФ. При этом голосовать россияне будут уже после принятия закона парламентом. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: iStock
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Напомним, что Крашенинников - один из сопредседателей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые анонсировал в Послании Федеральному Собранию. Глава государства ранее говорил, что должно состояться общероссийское голосование по поправкам, и об этом также говорится во внесенном им документе. Профильный комитет соберется для обсуждения инициативы уже 21 января.

- Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь, - сказал глава комитета, говоря о всероссийском голосовании. - Конечно, это будет одно из условий вступления в силу.

После прохождения законопроекта через парламент "его будут рассматривать законодательные собрания каждого субъекта Федерации".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Потом предполагается общероссийское голосование, - сообщил парламентарий . - Сейчас мы устанавливаем его правила, которые будем вносить в текст в порядке второго чтения.

Ожидается, что второе чтение проекта об изменении Конституции состоится уже в феврале, добавил Крашенинников.

По его словам, поправки в Конституцию, внесенные президентом, будут, как ожидается, вступать в силу поэтапно - по "лестничной системе".

При этом механизм общероссийского голосования будет вписан в "переходные положения" к законопроекту о поправках в Основной закон.

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