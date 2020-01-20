"Все краски смешиваются": как снимали самый дорогой сериал Европы

Следом мы пообщались с исполнителями главных ролей - Фолькером Брухом (детектив Гереон Рат) и Лив Лизой Фрис (Шарлотта Риттер). Они рассказали о том, как им работалось со звёздной троицей авторов шоу - Томом Тыквером ("Беги, Лола, беги", "Парфюмер", "Облачный атлас", "Голограмма для короля"), Хендриком Хандлёгтеном ("Гуд бай, Ленин!", "Окно в лето") и Ахимом фон Боррисом ("Гуд бай, Ленин!", "4 дня в мае").

Поделитесь впечатлениями от возобновления работы над сериалом и возвращения к образам.

Фолькер Брух: Немного странные ощущения, я смотрел сериал, стал фанатом, много обсуждал его со знакомыми и немного отдалился от процесса производства. Прошло почти два года после съёмок, и, когда я вернулся на площадку, надев костюм и посмотрев в зеркало, подумал: "Хе, этот парень немного похож на того, но это уже не он". Потом сделал нужную причёску: "Да, похоже, но всё ещё странновато". Слава богу, благодаря нашей съёмочной группе, нашим режиссёрам, первый день прошёл так, будто мы и не брали такой большой паузы. Это сильно облегчило задачу.

Каково это - работать сразу с тремя режиссёрами над одним проектом? Том Тыквер - мировая звезда, это как-то проявляется в его манере работы?

Фолькер Брух: Эти трое - лучшее, что можно было придумать для подобного проекта. Каждый может найти подход к актёру. Они снимают вместе, и это единственный в подобном случае возможный вариант. Каждый фокусируется на определённой черте характера персонажа, ведь они очень многослойные. Это углубляет характеры, мы видим их во всём многообразии.

Атмосфера на съёмочной площадке - семейная. Никакого крика или чего-то подобного. Теперь я вообще не могу представить, что можно работать иначе. У нас отведено около десяти дней на эпизод, что не так уж много, и без взаимного уважения ничего бы просто не получилось.

Лив Лиза Фрис: Согласна. Я так впечатлена тем, что они всё время интересуются моим мнением. То есть я говорю с Томом Тыквером, а он спрашивает, что я думаю. С ума сойти, я ведь на его фильмах выросла! Здорово, что нам не приходится всё время говорить друг другу о том, как всё хорошо идёт. Мы просто получаем настоящее удовольствие, испытываем взаимную благодарность и гордость за совместную работу.

С тремя режиссёрами отлично работается: у всех есть общее представление о том, что должно получиться, но каждый концентрируется на более интересном ему аспекте. Да, они очень разные, но все они - прекрасные режиссёры, с которыми очень приятно работать. При смене режиссёра приходилось, конечно, "перезагружаться".

Фолькер Брух: Да, съёмки сезона занимали шесть недель, и весь процесс состоял из шести блоков: Том - Хендрик - Ахим, Том - Хендрик - Ахим, то есть у каждого режиссёра - по два блока.

Когда один заканчивал снимать свой материал, остальные двое начинали его отсматривать. И это позволяло им понять, как каждый видит того или иного персонажа. И всякий раз после просмотра один из них говорил: "Мне понравилось увиденное, но кое-чего не хватает". Например: "Пусть Рат побольше улыбается. Давай-ка попробуем это добавить". То есть этот режиссёр хотел больше сконцентрироваться на светлой стороне героя.

В результате каждый режиссёр поучаствовал в работе над каждым эпизодом. Все эти краски смешиваются - и получаются сложные персонажи. И актёрам такая проработанность очень помогает.