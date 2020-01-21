Дизельный Mitsubishi Pajero Sport останется в России

Обновлённый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, не лишится дизельного мотора. Не так давно было опубликовано ОТТС на модель, в котором двигатель на тяжелом топливе отсутствовал, однако директор ММС Рус Осама Иваба заявил, что такая версия автомобиля останется в продаже.

Напомним, сейчас внедорожник предлагается россиянам с двумя силовыми агрегатами. Это бензиновый трёхлитровый движок, который выдаёт 209 л.с., а также дизельный мотор 2,4 литра - его мощность 181 л.с. Стартовая цена Pajero Sport - 2 449 000 рублей.

В прошлом году японская компания реализовала в России 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года (45 391).

Тройка лидеров в модельном ряду не изменилась по сравнению с 2018 годом. Итоговое первое место занимает Mitsubishi Outlander (23 894 единицы), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (6 909 единиц) и на третьем - кроссовер ASX (4 286 единиц).