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21.01.2020 11:57
Рубрика: Легковые авто

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport останется в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi Фото: Пресс-служба Mitsubishi
Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Обновлённый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, не лишится дизельного мотора. Не так давно было опубликовано ОТТС на модель, в котором двигатель на тяжелом топливе отсутствовал, однако директор ММС Рус Осама Иваба заявил, что такая версия автомобиля останется в продаже.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Напомним, сейчас внедорожник предлагается россиянам с двумя силовыми агрегатами. Это бензиновый трёхлитровый движок, который выдаёт 209 л.с., а также дизельный мотор 2,4 литра - его мощность 181 л.с. Стартовая цена Pajero Sport - 2 449 000 рублей.

В прошлом году японская компания реализовала в России 39 938 автомобилей, что на 12% ниже результатов 2018 года (45 391).

Тройка лидеров в модельном ряду не изменилась по сравнению с 2018 годом. Итоговое первое место занимает Mitsubishi Outlander (23 894 единицы), на втором разместился рамный внедорожник Pajero Sport (6 909 единиц) и на третьем - кроссовер ASX (4 286 единиц).

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#Mitsubishi