Обновленный Mitsubishi Pajero Sport для России оставили без дизеля

Согласно опубликованному одобрению типа транспортного средства, обновлённому внедорожнику в России дизель не светит - только бензиновая "шестёрка".

В списке доступных двигателей указана только 3-литровая бензиновая "шестёрка" мощностью 209 л.с., сагрегатированная с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

В настоящее время цена на дореформенный внедорожник с аналогичным силовым агрегатом начинается от 3 017 000 рублей. Для сравнения, Pajero Sport с дизелем и МКП в России можно купить от 2 469 000 рублей, версия на "автомате" обойдётся в 2 732 000 рублей.

Премьера обновлённого Mitsubishi Pajero Sport состоялась в июле 2019 года. Продажи модели начаты пока только в Тайланде и Австралии. Внедорожник получил внешность в стиле пикапа L200, цифровую приборную панель, новую мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, сервопривод пятой двери, систему удалённого контроля, пересмотренные тоннель пола и подлокотники, USB-порты для задних пассажиров.

Известно, что собирать Pajero Sport для нашего рынка будут на заводе в Калуге. Как сообщала "РГ" ранее, продажи новинки должны стартовать в 2020 году.