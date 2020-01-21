Для чего в СГ формируют стандарты обработки космической информации

Выстроить широкополосный мост в реальном секторе экономики Союзного государства предстоит ученым России и Беларуси. Именно в этом и заключается одна из магистральных задач создания единых стандартов обработки космической информации. Этими инновационными планами поделился 21 января директор предприятия "Геоинформационные системы" Академии наук Беларуси Сергей Золотой, на которого ссылается БЕЛТА.

Ученый уточнил, что "Союзная программа "Интеграция-СГ" направлена на создание ряда стандартов, связанных с обработкой космической информации. Сегодня, по его словам, в обеих странах такие стандарты озвучены только в проектах, что сдерживает интенсивное внедрение данных дистанционного зондирования планеты в реальном секторе экономики.

"Другая часть программы связана с разработкой соответствующих технологий, которые будут эти стандарты реализовывать", - пояснил Золотой, добавив, что уже утверждено техническое задание на программу, предусмотрены и средства на ее реализацию. Кстати, помимо Академии наук с белорусской стороны в ней будет участвовать Институт стандартизации и сертификации.

Прорывная программа, дал понять ученый, должна быть реализована в ближайшие четыре года. "В этих стандартах заинтересованы предприятия, которые используют космическую информацию. Это такие сферы, как земельные и природные ресурсы, геодезия и картография, лесное хозяйство", - резюмировал Сергей Золотой.