Доступ к значимым интернет-ресурсам станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

Решение принято во вторник на совещании, которое провел исполняющий обязанности главы Минкомсвязи Константин Носков с крупнейшими операторами связи. Это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет", идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию.

Если тариф у человека не безлимитный, при пользовании бесплатными интернет-сервисами у него просто не будет тарифицироваться трафик. На указанные сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе, уточнил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

Больше 99% тарифов фиксированного интернета и так безлимитные, поэтому отсутствие тарификации трафика с "белого списка" сайтов (именно к ним доступ будет бесплатным) актуально прежде всего для мобильного интернета, добавил Новиков.

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 15 января. Говоря о проекте "Доступный интернет", глава государства уточнил, что необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам по всей стране.