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21.01.2020 08:15
Рубрика: Российский автопром

Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже первого серийного электрокара Lada - El Lada. Его цена за 7 лет снизилась всего на 60 000 рублей.

Обратим внимание на важную описательную часть объявления: "Пробег 2 300 км реальный, авто оформлен на юр. лицо и практически не эксплуатировался" (орфография и пунктуация сохранены).

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Дело в том, что El Lada продавались дилерам практически по себестоимости, но с одним условием - реализация только юридическим лицам без права перепродажи. Это позволяло автопроизводителю наблюдать за эксплуатацией машин.

Цена вазовского электрокара в 2014 году составляла 960 000 рублей, владелец El Lada продаёт её почти за те же деньги - 900 000 рублей. Добавить сто тысяч - и можно стать обладателем турбированного внедорожника Lada 4x4.

El Lada создан на базе Kalina первого поколения. Согласно паспортным данным, запас хода электрокара составляет 150 л.с. Но в условиях реальной эксплуатации и тем более при отрицательной температуре окружающей среды он значительно ниже. Всего было произведено порядка ста автомобилей.

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#Lada