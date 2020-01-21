Отмечу, что за минувшие годы многое было сделано для увековечения подвига советского народа на полях сражений: например, были учреждены и многократно присвоены почетные звания "Город-герой" и "Город воинской славы".

Однако президент совершенно справедливо указал на то, что нельзя забывать и о самоотверженности тех, кто работал в тылу.

Во время Великой Отечественной войны миллионы советских граждан, недосыпая, недоедая, стояли у станков и показывали пример трудовой доблести. Сегодня живы и здравствуют более 600 тысяч тружеников тыла. Они тоже внесли весомый вклад в достижение победы над нацистской Германией и ее сателлитами. И законопроект об учреждении звания "Город трудовой доблести" - это в первую очередь дань уважения им.

Напомню, что в годы войны из Украины и Белоруссии, из Москвы и Московской области, из Ленинграда и ряда других городов нашей страны было эвакуировано на восток более 2700 предприятий.

Большая часть этих заводов была размещена на Урале. В результате уже в 1942 году в Челябинске, Свердловске и Нижнем Тагиле было налажено крупнейшее в СССР и в мире производство танков. Например, каждый второй танк Т-34, принявший участие в боевых действиях, был выпущен в Нижнем Тагиле на "Уралвагонзаводе". Всего за годы войны там было собрано 25 тысяч боевых машин: это больше, чем на всех заводах Германии вместе взятых.

А работники Магнитогорского металлургического комбината в короткий срок освоили технологию выплавки броневой стали. Одновременно там началось производство снарядов и ручных гранат. В результате в годы Великой Отечественной войны каждый второй снаряд и броня каждого второго танка были сделаны в Магнитогорске.

В Ижевске - городе российских оружейников - во время войны выпустили 10,5 миллиона винтовок, 140 тысяч авиационных пулеметов и пушек, 83 тысячи станковых пулеметов, 1,5 миллиона пистолетов и револьверов, 133 тысячи противотанковых ружей. Можно сказать, что там ковалось оружие Победы.

На встречах с депутатами Государственной Думы наши избиратели неоднократно говорили нам о том, что массовый трудовой героизм 1941-1945 годов необходимо отметить особо, и те города, жители которых обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, нужно удостоить какого-то звания. Законопроект, внесенный президентом, полностью отвечает на этот запрос общества.

В городах трудовой доблести будут устанавливаться стелы с текстом указа о присвоении соответствующего звания и три раза в год - в День города, в Праздник весны и труда и в День Победы - будет проводиться праздничный салют.

При этом, разумеется, возведением стелы и салютом все не ограничится.

Законопроект не только воздает должное нашему прошлому, но и нацелен в будущее. Он предполагает, что в городах, удостоенных почетного звания, региональные и муниципальные власти должны будут проводить большую кропотливую работу по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также активно заниматься патриотическим воспитанием населения, прежде всего молодежи.