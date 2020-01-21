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21.01.2020 19:54
Рубрика: Общество

Города трудовой доблести

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
На прошлой неделе Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект, внесенный президентом России Владимиром Путиным, об учреждении нового почетного звания "Город трудовой доблести". Основанием для присвоения тому или иному городу такого звания будут являться документально подтвержденные факты трудового героизма его жителей и награждение находившихся там в годы войны предприятий и их работников государственными наградами.

Отмечу, что за минувшие годы многое было сделано для увековечения подвига советского народа на полях сражений: например, были учреждены и многократно присвоены почетные звания "Город-герой" и "Город воинской славы".

Однако президент совершенно справедливо указал на то, что нельзя забывать и о самоотверженности тех, кто работал в тылу.

Фото: iStock
Госдума поддержала законопроект о введении звания "Город трудовой доблести"

Во время Великой Отечественной войны миллионы советских граждан, недосыпая, недоедая, стояли у станков и показывали пример трудовой доблести. Сегодня живы и здравствуют более 600 тысяч тружеников тыла. Они тоже внесли весомый вклад в достижение победы над нацистской Германией и ее сателлитами. И законопроект об учреждении звания "Город трудовой доблести" - это в первую очередь дань уважения им.

Напомню, что в годы войны из Украины и Белоруссии, из Москвы и Московской области, из Ленинграда и ряда других городов нашей страны было эвакуировано на восток более 2700 предприятий.

Большая часть этих заводов была размещена на Урале. В результате уже в 1942 году в Челябинске, Свердловске и Нижнем Тагиле было налажено крупнейшее в СССР и в мире производство танков. Например, каждый второй танк Т-34, принявший участие в боевых действиях, был выпущен в Нижнем Тагиле на "Уралвагонзаводе". Всего за годы войны там было собрано 25 тысяч боевых машин: это больше, чем на всех заводах Германии вместе взятых.

А работники Магнитогорского металлургического комбината в короткий срок освоили технологию выплавки броневой стали. Одновременно там началось производство снарядов и ручных гранат. В результате в годы Великой Отечественной войны каждый второй снаряд и броня каждого второго танка были сделаны в Магнитогорске.

В Ижевске - городе российских оружейников - во время войны выпустили 10,5 миллиона винтовок, 140 тысяч авиационных пулеметов и пушек, 83 тысячи станковых пулеметов, 1,5 миллиона пистолетов и револьверов, 133 тысячи противотанковых ружей. Можно сказать, что там ковалось оружие Победы.

Фото: РИА Новости
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На встречах с депутатами Государственной Думы наши избиратели неоднократно говорили нам о том, что массовый трудовой героизм 1941-1945 годов необходимо отметить особо, и те города, жители которых обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, нужно удостоить какого-то звания. Законопроект, внесенный президентом, полностью отвечает на этот запрос общества.

В городах трудовой доблести будут устанавливаться стелы с текстом указа о присвоении соответствующего звания и три раза в год - в День города, в Праздник весны и труда и в День Победы - будет проводиться праздничный салют.

При этом, разумеется, возведением стелы и салютом все не ограничится.

Законопроект не только воздает должное нашему прошлому, но и нацелен в будущее. Он предполагает, что в городах, удостоенных почетного звания, региональные и муниципальные власти должны будут проводить большую кропотливую работу по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также активно заниматься патриотическим воспитанием населения, прежде всего молодежи.

Общество История Власть Позиция Колонка Андрея Исаева

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