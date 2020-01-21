Китайский "клон" Land Cruiser 200 вот-вот представят

В Сеть выложили новые фото внедорожника Hengtian L4600 - это перспективный китайский автомобиль, дизайн и конструкция которого очень похожи на Toyota Land Cruiser 200. Грядущую новинку в очередной раз засняли на улице - и ее можно разглядеть во всех подробностях. Ожидается, что презентация L4600 состоится в ближайшие месяцы.

Конструкция рамного шасси и силового каркаса кузова Hengtian L4600 базируется на Land Cruiser 200 - скорее всего, это пиратская копия, вряд ли китайцы покупали лицензию. Дизайн наружных панелей кузова у L4600 полностью оригинальный.

Как следовало из ранее публиковавшихся патентных изображений, по конфигурации лонжеронов и поперечин рамы, компоновке агрегатов, схеме рычагов подвески Hengtian L4600 действительно повторяет Land Cruiser 200. Схема подвесок Hengtian L4600 - передняя независимая пружинная на поперечных рычагах, задняя - зависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости.

Фото: Autohome.com.cn

Длина, ширина, высота L4600 составляют 5239, 2026 и 1932 мм соответственно, размер колесной базы - 2950 мм.

Под капот Hengtian L4600 будут устанавливать китайский мотор - 4,6-литровый бензиновый агрегат FT8VG46KH производства Futai Power Co., развивающий мощность 286 л.с. Его агрегатируют с автоматической коробкой передач (количество ступеней не уточняется). Салон будет в 5- и 7-местном исполнениях.

Фото: Autohome.com.cn

L4600 станет дешевой альтернативой Land Cruiser 200 - в Китае на него ожидается цена в районе 200 тысяч юаней (около 1,9 млн рублей). Для сравнения оригинальный TLC 200 японского производства стоит в Китае от 771 000 юаней (6,9 млн рублей).

Компания Hengtian Automobile основана в 2011 году, она владеет автомобильным заводом полного цикла мощностью 100 000 машин в год в городе Яань провинции Сычуань. До сих пор Hengtian специализировалась только на производстве пикапов, L4600 станет ее первой пассажирской машиной.