Клишас: Группа по поправкам в Конституцию привлечет к работе ЦИК

"Мы, безусловно, будем привлекать специалистов Центральной избирательной комиссии. Предварительная договоренность у нас состоит в том, что в четверг на следующее заседание рабочей группы мы приглашаем специалистов ЦИК, коллегу Булаева попросим быть", - сказал он. Сенатор напомнил, что зампред ЦИК Николай Булаев принимал участие в создании многих процедур, внедренных в последние годы в российскую избирательную систему.

"Уже звучало, что мы хотели бы, чтобы это общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование а ходе последних президентских выборов", - продолжил Андрей Клишас. Он напомнил, что накануне президентской кампании в законодательство было внесено несколько существенных новшеств, "направленных на то, чтобы повысить у общества доверие к самому институту выборов, а значит - к результатам голосования". "Безусловно, мы все эти же позиции обсудим", - добавил он.

Отметим, что на выборах главы государства в 2018 году впервые в масштабах всей страны была применена система "Мобильный избиратель", которая позволяет гражданам проголосовать в любой точке РФ вне зависимости от места постоянного проживания. Кроме того, в марте 2018 года впервые использовалось видеонаблюдение в помещениях территориальных избирательных комиссий, которые отвечают за важнейший этап подсчета голосов - введение данных протоколов с участков в систему ГАС "Выборы". Также были расширены возможности наблюдателей, выполнять эту функцию смогли представители не только избирательных штабов и политических партий, но и общественных палат (региональных и федеральной).

По словам Клишаса, ориентируясь на этот образец, участники рабочей группы обсудят, как обеспечить понятность, прозрачность и легитимность голосования, а также его максимальную доступность для граждан. "Потому что самое важное, подчеркну, доверие людей к результатам этой процедуры", - заявил сенатор.

Отвечая на вопросы журналистов, он предположил, что рабочая группа может изучить также опыт электронного голосования, которое в пилотном режиме состоялось в трех кругах Москвы в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре прошлого года. По мнению Клишаса, оно прошло "не без шероховатостей".

"Мы обсудим эти вопросы с представителями ЦИК, я думаю, там самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения голосования, и с точки зрения его правового оформления", - сказал он.

"Я думаю, у нас получится сформулировать такие правила, которые люди будут доверять. Это наша ближайшая задача на ближайшие заседания рабочей группы", - добавил он.

Следующее заседание состоится в четверг 23 января в Общественной палате РФ. По словам Клишаса, эта площадка выбрана постоянным местом работы группы.