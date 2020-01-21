Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче "Зенита"

Утром футбольный клуб "Сочи" анонсировал главную трансферную новость нынешнего футбольного межсезонья. Клуб объявил об аренде до конца сезона нападающего Александра Кокорина, а вечером этот же футболист в качестве капитана вывел на поле… "Зенит".
Такое решение принял главный тренер команды Сергей Семак, который явно не готов расставаться с нападающим, жизнь которого с осени 2018 года совершила крутой вираж. Футболист побывал в колонии, а после УДО вернулся в "Зенит", с которым планировал весной продолжить борьбу за чемпионство.
И вот в первом контрольном матче нынешней зимы Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой, и свое желание играть за "Зенит" подкрепил тремя забитыми мячами уже к 36-й минуте встречи. Еще два гола питерцев в первом тайме забил Артем Дзюба.
После перерыва ни Кокорина, ни Дзюбы на поле уже не было. Тренерский штаб выпустил на вторую половину встречи новых игроков. В итоге матч завершился победой "Зенита" со счетом - 10:0. Однако вопрос будущего Кокорина по-прежнему открыт.
Koko, sigues estando loco🔝— FC Zenit Español🌊 (@es_fczenit) January 21, 2020
1:0 | #ZenitAlUwaynah pic.twitter.com/kPP9UgrL14
📺 Executed with ease 👊— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) January 21, 2020
2-0 | #ZenitAlUwaynah | #GazpromTrainingCamp pic.twitter.com/DXDqglx0NE
📺 Hat-trick hero! 🥴— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) January 21, 2020
5-0 | #ZenitAlUwaynah | #GazpromTrainingCamp pic.twitter.com/XK1ElTbyzi