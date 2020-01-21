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21.01.2020 19:00
Рубрика: Спорт

Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче "Зенита"

Текст: Максим Домчев
Нападающий Александр Кокорин стал автором первого гола и первого хет-трика "Зенита" в нынешнее межсезонье на сборе в Катаре. В контрольном матче против местного клуба "Аль-Увайнах" он вывел команду на поле в качестве капитана и уже к 36-й минуте забил три мяча.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Утром футбольный клуб "Сочи" анонсировал главную трансферную новость нынешнего футбольного межсезонья. Клуб объявил об аренде до конца сезона нападающего Александра Кокорина, а вечером этот же футболист в качестве капитана вывел на поле… "Зенит".

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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Такое решение принял главный тренер команды Сергей Семак, который явно не готов расставаться с нападающим, жизнь которого с осени 2018 года совершила крутой вираж. Футболист побывал в колонии, а после УДО вернулся в "Зенит", с которым планировал весной продолжить борьбу за чемпионство.

И вот в первом контрольном матче нынешней зимы Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой, и свое желание играть за "Зенит" подкрепил тремя забитыми мячами уже к 36-й минуте встречи. Еще два гола питерцев в первом тайме забил Артем Дзюба.

После перерыва ни Кокорина, ни Дзюбы на поле уже не было. Тренерский штаб выпустил на вторую половину встречи новых игроков. В итоге матч завершился победой "Зенита" со счетом - 10:0. Однако вопрос будущего Кокорина по-прежнему открыт.

Кокорин забил первый гол "Зенита" на сборе в Дохе
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