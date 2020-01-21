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21.01.2020 17:29
Рубрика: Власть

Комитет Совфеда направил в Думу отзыв на законопроект о поправке в Конституцию

Текст: Галина Мисливская

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству направил в Госдуму отзыв на внесенный президентом законопроект о поправке в Конституцию. Копия документа имеется в распоряжении "РГ".

Фото: iStock
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"Концепция проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7 "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" поддерживается", - говорится в отзыве комитета.

Ранее депутаты определили срок приема отзывов и замечаний - до 22 января. Свои мнения должны высказать Совфед, правительство РФ, Верховный и Конституционный суд, комитеты и фракции Госдумы. Проект закона также направлен для отзывов в Счетную палату, Общественную палату, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы власти субъектов Федерации.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате рассмотреть законопроект в первом чтении 23 января. По словам его председателя Павла Крашенинникова, второе чтение может пройти в середине февраля.

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