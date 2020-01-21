Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров

Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что прокуроры не нуждаются в расширении полномочий. Такое мнение он высказал на заседании профильных комитетов Совфеда во вторник.

"Мне кажется, в настоящее время инструментарий Генпрокуратуры достаточен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По мнению Краснова, полномочия прокуратура - "огромные".

Он также считает, что система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России работает эффективно, у обоих ведомств достаточно полномочий для решения своих задач.

Ранее комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Краснова на пост генпрокурора.