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21.01.2020 14:30
Рубрика: Власть

Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров

Текст: Галина Мисливская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что прокуроры не нуждаются в расширении полномочий. Такое мнение он высказал на заседании профильных комитетов Совфеда во вторник.

Фото: istock
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"Мне кажется, в настоящее время инструментарий Генпрокуратуры достаточен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По мнению Краснова, полномочия прокуратура - "огромные".

Он также считает, что система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом России работает эффективно, у обоих ведомств достаточно полномочий для решения своих задач.

Ранее комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Краснова на пост генпрокурора.

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