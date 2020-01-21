Новый рекорд: Стример прошел Dark Souls за три часа, не получив урона

На YouTube-канале SquillaKilla записан стрим очередного рекордного прохождения ставшей уже, пожалуй, культовой игры Dark Souls.

В этот раз геймеру удалось пройти Action/RPG меньше, чем за три часа. Но примечательно в данном случае не время, а то, что до финальных титров герой добрался без получения урона.

Стоит подчеркнуть, что под "прохождением" подразумевается полноценное выполнение основной части кампании без использования глитчей и багов. До этого публиковались видео, в которых игроки просто пробегали уровни, избегая стычек с противниками. У SquillaKilla же получилось одолеть всех боссов, выйдя из схватки абсолютным победителем без единой царапины.

Dark Souls, разработанная японской From Software, вышла в 2011 году и стала основоположником целого поджанра Souls-игр. Основной упор в геймплее сделан на сложность и хардкорность обладания игровыми механиками. Многие профильные издания занесли Dark Souls в число лучших игр, определивших десятилетие.