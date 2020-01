Pink Floyd издали неизвестные версии хитов

Есть группы, следить за перипетиями судьбы которых не менее увлекательно, чем за их премьерами. Английские классики прогрессивного рока Pink Floyd из их числа. И этот неожиданный альбом The Later Years. 1987 - 2019 - тому подтверждение.

Еще недавно казалось что Pink Floyd могут возродиться. В середине десятых их ударник Ник Мэйсон и гитарист Дэвид Гилмор при поддержке гитариста Фила Манзанеры выпустили альбом The Endless River. Наложили партии инструментов на прежде отбракованные записи, и все получилось великолепно! Даже соперники восхитились, а критики уговаривали Pink Floyd вернуться. Но не случилось: у Гилмора расписаны гастрольные планы, Мэйсон писал живописные картины и зарабатывал этим не меньше, чем в музыке. Ну а Роджер Уотерс и слушать не хотел о бывших коллегах (как и они о нем), давно выступал сольно, уже никого не спрашивая о том, что ему петь и какие стихи писать…

Но то, что меломаны по-прежнему нуждаются в их идеях, монументальной полифоничности и тяге к умной музыке, Pink Floyd почувствовали. Обрадовались. И выпустили этот альбом. Среди 12 треков оказались прежде не издававшиеся (например, Marooned Jam), а также редкие репетиционные версии (например, Lost for Words и High Hopes - с другими соло и отличающейся подачей), плюс несколько концертных. Гилмор с Мэйсоном не пожадничали, звучание альбома: 79 минут 58 секунд, то есть CD они забили "под завязку" - больше 80 минут он не вмещает. Особенно впечатлили неизвестные концертные записи: от Shine On You Crazy Diamond до Comfortably Numb. Ведь очень интересно вслушиваться в то, какими разными умели быть Pink Floyd в разные годы карьеры, как точно актуализировали свое звучание под интересы каждого следующего поколения!

В Us and Them с легендарного диска Dark Side of the Moon у них вначале звучал модный в 1973 году Hammond Organ, а вот на новом альбоме оказалась уже версия 1988 года с фортепиано: Гэри Райт пылко и нервно разбрасывал длинные пальцы по клавиатуре, словно старался укротить набегающие волны, используя уже и джазовые исполнительские приемы. А парящая гитара Гилмора заменена на более мрачную, судорожную и одинокую - начиналась эра гранджа. Да и Скотт Пейдж сыграл на саксофоне теперь более отчаянно и нервно…

Ну а на треках с концерта Live At Knebworth (прежде не издававшемся) с Pink Floyd упоительно играют приглашенные звезды Кэнди Далфер (та самая, что исполняет Lily Was Here) и пианист Майкл Камен, а подпевает Сэм Браун, вскоре ставшая самостоятельной рок-звездой. Но главное, что этим диском Pink Floyd, по-видимому, ставят точку в давнем споре. Что скрывать: некоторые артисты ныне поют на концертах под частичную фонограмму. Та же Мадонна или несколько наших суперзвезд. Хитрость тут небольшая: запись вокально-сложных моментов включает с пульта звукорежиссер, а остальные - поет "вживую" сама артистка... Но только те, кто никогда не использовал "фанеру", могут и после завершения карьеры издавать столь успешные альбомы, как Pink Floyd.

Есть ради чего стараться.